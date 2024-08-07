Вашингтон, 7 августа, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Россия опередила США в сфере международного энергетического сотрудничества, написали эксперты международного аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для журнала Foreign Policy (FP).

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции

Авторы публикации отметили, что РФ возводит мощные реакторы для АЭС в Бангладеш, Египте, Индии и Турции. Кроме того, у Москвы есть соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. При этом у США заключено лишь около 12 подобных контрактов.

Аналитики считают, что Россия добилась таких успехов благодаря выгодным предложениям для других стран и развитой финансовой инфраструктурой. В статье уточняется, что государственная корпорация «Росатом» не только строит ядерные реакторы, но и осуществляет полный цикл их обслуживания, а финансированием работ занимаются российские банки.

В свою очередь американские компании испытывают трудности уже внутри США. Проблемы связаны со сложным бюрократическим механизмом, который формируют по меньшей мере 25 инстанций в составе восьми федеральных ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля вышла статья международного редактора CNN по климатическим вопросам Анджелы Деван, которая предположила, что сотрудничество России и Индии в атомной сфере сблизило эти страны на десятилетия вперёд. Она подчеркнула, что в отношениях Москвы и Нью-Дели начался новый этап.