Курск, 7 августа, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Помощь Курской области на фоне обострения ситуации в приграничных районах предложили губернаторы нескольких российских регионов. Об этом 6 августа рассказал врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня на фоне обострения ситуации в приграничье мне звонили губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, руководитель Общероссийского Народного фронта. Они выражали поддержку всем курянам, предлагали помощь нашему региону», — написал Смирнов.

Врио главы Курской области добавил, что такая поддержка придаёт сил и осознания того, что Россия действительно великая страна, в которой живут потрясающие люди.

Ранее ИА Регнум сообщало, что фельдшер и водитель машины скорой помощи погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ возле города Суджа в Курской области. Кроме того, при нападении пострадал ещё один медик.

6 августа в Рыльском районе Курской области возле села Нехаевка беспилотники украинской армии ударили по микроавтобусу, водитель которого погиб.

Ещё один водитель погиб при нападении дрона ВСУ на автомобиль в селе Комаровка в Кореневском районе. Кроме того, из-за действий украинских военных в Судже смертельные ранения получила женщина.

Утром 6 августа Минобороны, после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область в Суджанском и Кореневском районах.

В ФСБ сообщили об отражении вооруженной провокации украинских войск в Курской области. В спецслужбе уточнили, что ВСУ также обстреляли приграничные населённые пункты в регионе.