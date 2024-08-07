Лондон, 7 августа, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Суды до конца текущей недели вынесут приговоры участникам массовых беспорядков, которые охватили Британию. Об этом 6 августа заявил премьер-министр королевства Кир Стармер.

Rwendland Кир Стармер

Беспорядки вспыхнули в стране после нападения на детей в английском городе Саутпорте. Их участники выступили против наплыва нелегальных мигрантов.

Глава правительства считает, что судебные приговоры должны повлиять на тех, кто продолжает акции протеста. Слова Стармера привёл телеканал Sky News.

Премьер-министр также отметил, что правительство предпринимает все возможные меры по обеспечению безопасности граждан.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста начались в Британии 3 августа. Демонстранты атаковали в стране по меньшей мере два отеля, в которых временно размещались нелегальные иммигранты. Речь идёт о гостинице в городах Тамуэрте и Ротереме. По сообщениям издания Daily Mail, из-за сложившегося в королевстве хаоса мародёры начали грабить магазины.

5 августа Кир Стармер пообещал, что участники массовых беспорядков в Британии предстанут перед законом. Он назвал действия протестующих организованным бандитизмом.

Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о том, что из-за беспорядков Британию ждёт гражданская война. Позднее бизнесмен подверг критике Стармера за его заявления, касающиеся участников беспорядков.