Киев, 7 августа, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Украинские силовики задержали в Одесской области грузовик, перевозивший 42 военнообязанных. Об этом сообщило 6 августа интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Автомобиль направлялся в Приднестровье. Его остановили в селе Станиславка. Позже появилась информация, что каждый из мужчин, которые ехали в грузовике, заплатил за нелегальное пересечение границы от шести до восьми тысяч долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля житель Украины попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Он периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Пограничники заметили и задержали мужчину. Выяснилось, что это уже вторая его попытка незаконно пересечь границу.

1 августа в Мукачевском пограничном отряде Закарпатской области распространили, что с начала специальной военной операции из реки Тисы на границе Украины с Румынией и Венгрией извлекли тела 37 украинских мужчин.

6 августа стало известно, что на Украине задержали 16 военнообязанных, которые намеревались выехать в Молдавию. Они направлялись туда в рефрижераторе с мясом. Организацией перевозки занимались предприниматели из Азии.