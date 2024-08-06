Дакка, 7 августа, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии мира экономист Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш. Об этом 6 августа сообщило издание Dhaka Tribune.

ИА Регнум Бангладеш, протесты

Как уточнил Джойнал Абедин, пресс-секретарь бангладешского президента Мохаммада Шахабуддина Чуппу, глава Бангладеш встретился 6 августа с лидерами движения «Студенты против дискриминации» и по итогам встречи принято решение о назначении Юнуса. Кто ещё войдёт во временный кабинет министров, будет определено после консультаций с разными политическими партиями.

84-летний Юнус находится в Париже как специальный гость по приглашению Международного олимпийского комитета. Кроме того, он проходит за границей курс лечения. Отмечается, что Юнус намерен вернуться в Бангладеш «как можно скорее».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин 5 августа распустил парламент республики, чтобы сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины. Глава республики перед принятием этого решения встретился с лидерами ряда политических партий, представителями гражданского общества и командованием армии. Участники переговоров согласились с тем, что военные примут меры для нормализации обстановки в стране.

В Бангладеш с 21 июля не прекращаются беспорядки. Причиной для протестов стало решение Верховного суда республики отменить большинство квот на государственные должности. Протесты организовала студенческая коалиция.

5 августа протестующие разгромили дом главы МВД Бангладеш Асадуззамана Хана. Очевидцы сообщили, что после того, как в здание вломились тысячи активистов из него начал подниматься дым.

В тот же день премьер-министр республики Шейх Хасина ушла в отставку и выехала из страны. В Сети опубликовали видео, как она садится в военный вертолёт. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман после отставки премьер-министра объявил о решении создать временное правительство.