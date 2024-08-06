Курск, 7 августа, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Поддельная видеозапись, на которой врио главы Курской области Алексей Смирнов якобы собирает мужчин в ополчение в регионе, появилась в Сети. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Telegram-канал Алексея Смирнова Кадр из видео

В своём Telegram-канале областная администрация отметила, что видео создали украинские спецслужбы с применением нейросетей. Авторы фейка использовали настоящее видеообращение и добавили свою звуковую дорожку.

Правительство региона предупредило, что в Сети могут появиться новые фейковые сообщения.

Реальное видео было посвящено обстановке на приграничных территориях Курской области, которые подверглись атаке ВСУ. На кадрах Смирнов отмечает, что ситуация продолжает оставаться напряженной. Врио губернатор отмечал, что в указанных районах работают пограничники и подразделения Минобороны РФ. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Главное управление МЧС по Курской области предупредило, что в Сети распространяются сообщения с недостоверной информацией. В рассылке говорится о якобы срочной эвакуации жителей из-за атак ВСУ на регион.

Управление представило скриншот фейкового сообщения, которое отправлялось с аккаунта, который будто бы принадлежит ГУ МЧС по Курской области.

6 августа до 300 боевиков ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Минобороны РФ проинформировало, что украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию. СК РФ возбудил уголовное дело в связи нападением ВСУ на приграничные населённые пункты в Курской области.