Ниамей, 7 августа, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Решение о немедленном разрыве дипотношений с Украиной приняло правительство Нигера. Об этом 6 августа сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

Как заявил официальный представитель властей республики Амаду Абдраман, Ниамей принял решение разорвать дипотношения с Киевом и «обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с украинской агрессией».

Пришедший к власти после переворота в Нигере в прошлом году Национальный совет по охране родины, обвинил власти Украины в «поддержке террористических группировок».

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководство Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с поддержкой киевским режимом вооружённых террористов, ведущих бои с правительственными войсками. Причиной подобного шага стало заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова в причастности Украины «к трусливому, вероломному и варварскому нападению террористических вооруженных групп», приведшему к войне.

Власти Мали обратили внимание и на слова украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Как указали малийские власти, посол Украины «продемонстрировал однозначную поддержку своей страной международного терроризма, в частности, в Мали».

Правительство Мали акцентировало внимание на том, что страна придерживалась нейтральной позиции по конфликту на Украине. Но всё изменилось, и теперь государство заявляет о «неонацистской и злодейской» власти киевских правителей.

В свою очередь, МИД Украины посчитал поспешным и недальновидным решение Мали разорвать дипломатические отношения со страной. В ведомстве отвергли обвинения Мали в поддержке международного терроризма и подчеркнули, что Киев оставляет за собой право принять ответные политико-дипломатические меры в отношении Мали.