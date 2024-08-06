Москва, 6 августа, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Мужчину, угрожавшего топором молодым людям на юго-востоке Москвы, задержан сотрудниками полиции. Об этом 6 августа сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по городу.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Информация о мужчине, бегавшем с топором за подростками, поступила сотрудникам полиции в 21:25 мск. Инцидент произошёл на детской площадке, расположенной на Ташкентской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина разбил молотком стёкла нескольких автомобилей во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. В правоохранительных органах пояснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, всего он нанёс повреждения порядка десяти автомобилям. Мотивы поступка вандала неизвестны.

Также сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело в отношении мужчины, который после своего задержания, в наручниках, ударил одного из правоохранителей. Инцидент произошёл в Южном Бутово. Мужчина не желал быть привлечённым к административной ответственности и отказывался выполнять законные требования сотрудника полиции.