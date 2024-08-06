Симферополь, 6 августа, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Поезда, которые ранее остановились из-за задержек с железнодорожным сообщением на перегоне Симферополь — Джанкой в Крыму, возобновили движение. Об этом сообщила крымская компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Александр Гальперин/РИА Новости

«Все поезда ГСЭ, ранее задержанные из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновили движение», — уточнила организация в своём Telegram-канале.

В компании отметили, что речь идёт о восьми поездах. Пять из них отравились 6 августа и следуют из Крыма: №27/28 Симферополь — Москва, №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, №007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, №067/068 Симферополь — Москва, №585/586 Симферополь — Волгоград. Ещё три поезда отравились в Крым 5 августа — №175/176 Москва Павелецкая — Симферополь, №017/018 Москва — Симферополь, №067/068 Москва — Симферополь.

В ГСЭ добавили, что возобновившие движение поезда будут по ходу следования нагонять отставание от расписания.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс написал, что на перегоне Симферополь — Джанкой по техническим причинам приостановили железнодорожное сообщение.

Позднее Крючков проинформировал, что приостановка движения поездов на перегоне в Крыму продлится до 22:00 по московскому времени (совпадает с местным). Он добавил, что задержка также коснулась участка автодороги Симферополь — Армянск.