Москва, 6 августа, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube, следует из информации, размещённой в магазинах Google Play и AppStore.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Указанные сведения также подтвердили журналистам в компании VK. Это происходит на фоне ситуации с замедлением видеохостинга YouTube в РФ.

Кроме того, в тройке наиболее скачиваемых приложений в России в AppStore оказались Rutube и TikTok, а в Google Play — «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля компания «Ростелеком» проинформировала о росте числа жалоб на качество работы YouTube. Отмечалось, что служба технического мониторинга организации зафиксировала ухудшение качества загрузки видео на платформе, включая форматы высокого разрешения.

26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал, что причиной существенного замедления работы YouTube станет отказ российских дата-центров от «серого» сотрудничества с Google. Он добавил, что основной объём видеоконтента хостинга хранится на серверах Google в РФ, встроенных в инфраструктуру операторов связи и дата-центров в России.