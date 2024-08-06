Курск, 6 августа, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Недостоверной является информация из сообщений от якобы Главного управления МЧС по Курской области, в которых говорилось о срочной эвакуации жителей региона из-за атак ВСУ. Об этом сообщили 6 августа в ГУ МЧС по региону.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

В МЧС отметили, что в социальных сетях и пабликах распространяется много фейковых сообщений. Ведомство призвало граждан доверять только официальным источникам информации.

Управление также выложило скриншот фейковой рассылки. Сообщения отправлялись жителям региона как личные с аккаунта, который якобы принадлежит управлению МЧС.

В рассылке сказано, что в Суджанском районе в целях безопасности якобы будет осуществлена временная эвакуация граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа после огневой подготовки до 300 боевиков ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация поразила скопления личного состава и военной техники противника.

Минобороны РФ уточнило, что украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи нападением ВСУ на приграничные населённые пункты. В ведомстве подчеркнули, что в результате массированного обстрела по территории региона украинскими военными, а также от применения ими беспилотников погибли и получили ранения мирные жители.

Правительство Курской области проинформировало, что в связи с обострившейся оперативной обстановкой жители приграничных районов региона могут переехать в пункты временного размещения, а также остаться в медучреждениях, где для них готов коечный фонд.