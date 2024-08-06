Москва, 6 августа, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют строительство и реконструкцию аэродромов в районе города Измаила в Одесской области, чтобы размещать там американские истребители F-16. Об этом 6 августа сообщил рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Dirk Waem/Global Look Press

«Ходят слухи, что планируется реконструкция аэродромов в городе Измаиле и в районе села Лиманское Белгород-Днестровского района. Вероятно, их планируют использовать для запусков БПЛА или размещения истребителей F-16», — приводит его слова телеканал RT.

По словам Лебедева, ранее стало известно, что асфальтобетонный завод в пригороде Одессы мог получить заказ на производство асфальта, необходимого для строительства аэродромов.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который ВСУ планировали использовать как аэродром подскока для истребителей F-16.

4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. Отмечалось, что ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79.

Экс-заместитель начальника генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий заявил, что переданные истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине в пользу Киева. Он отметил, что российские военные уже выявили украинские аэродромы, на которых собираются базироваться F-16, а самолёты эффективнее всего уничтожают именно на аэродромах, а не в воздухе.

Американский политолог Марк Слебода рассказал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Он подчеркнул, что этим самолётам на Украине придётся противостоять российской системе ПВО, являющейся лучшей в мире.