Москва, 6 августа, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Бои российских подразделений с отрядами ВСУ на государственной границе в Курской области продолжаются, но ситуация не является критической для России, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов вечером 6 августа в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press Апти Алаудинов

«Ситуация в принципе не критическая. Как бы они [ВСУ] не пытались что-то сделать, наверное, вы и сами понимаете, что для всего нашего фронта 11 танков и 20 с чем-то машин для перевозки пехоты ничего не решат», — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что российские бойцы дают отпор противнику. Враг проводит наступление, пытаясь оттянуть силы ВС РФ с фронта, но у России достаточно резервов для защиты границы. По мнению Алаудинова, в ближайшие дни у киевского режима закончатся последние скопленные им ресурсы, брошенные на прорыв.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ первый раз попытались пробиться на территорию Курской области. Силы Погранслужбы ФСБ и российской армии разбили отряды противника. Минобороны сообщило, что украинская сторона задействовала для атаки 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

Позже украинские боевики начали вторую попытку прорваться в регион. В ответ артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по технике противника в Сумской области. Также командование российской армии направило в район боёв резервы.

СК России сообщил, что украинские военные в ходе атаки на Курскую область обстреливают жилые дома, административные здания и гражданскую инфраструктуру. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением ВСУ на приграничные населённые пункты.

Правительство Курской области предложило жителям приграничных районов в связи с обострением ситуации перебраться в пункты временного размещения. Медицинские службы в регионе перешли на усиленный режим работы.