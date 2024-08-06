Симферополь, 6 августа, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Министерство транспорта Крыма продлило приостановку движения поездов на перегоне Симферополь — Джанкой до 22:00 мск, сообщил 6 августа советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Ограничение движения железнодорожного и автомобильного транспорта на перегоне Джанкой — Симферополь и участке автодороги Симферополь — Армянск будут действовать ориентировочно до 22:00», — написал он.

Крючков не уточнил причину, по которой приняли такое решение.

Пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс» сообщила, что по состоянию на 20:00 опаздывают пять её пассажирских поездов. Время задержки составляет от 30 минут до 2,5 часа.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа «ГрандСервисЭкспресс» сообщила, что около 17:30 два её поезда были вынуждены остановиться из-за прекращения движения на участке Симферополь — Джанкой. Один из поездов следовал в Москву, второй в Симферополь.

Крючков сообщил о приостановке железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Джанкой по техническим причинам. Изначально планировалось, что спустя два часа поезда смогут продолжить движение.