Курск, 6 августа, 2024, 20:08 — ИА Регнум. В связи с обострившейся оперативной обстановкой жители приграничных районов Курской области могут переехать в пункты временного размещения, а также остаться в медучреждениях, где для них готов коечный фонд. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

Сергей Никифоров/РИА Новости

Отмечается, что все медицинские службы переведены на усиленный режим работы, сформирован дополнительный ресурс бригад скорой помощи.

В правительстве добавили, что в лечебных учреждениях запас медикаментов достаточный. Кроме того, подготовлен коечный фонд, где жители могут остаться до нормализации обстановки.

«Также организованы дополнительные места в пунктах временного размещения, куда при необходимости могут переехать жители приграничных районов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию после попытки атаковать Курскую область. Часть боевиков попыталась закрепиться на территории, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.

Утром 6 августа после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.