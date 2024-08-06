Москва, 6 августа, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Два украинских зенитных ракетных комплекса «Бук-М1» ВСУ, уничтоженные российскими военными, находились в опасной близости от границы с Курской областью, сообщил 6 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Буки» ВСУ стояли у Юнаковки в Сумской области в 10 км от границы с Россией», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев добавил, что расстояние от места дислокации комплексов до атакованной Вооружёнными силами Украины Суджи составляло 20 км.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударили по позициям противовоздушной обороны ВСУ в Сумской области и уничтожили две пусковые установки ЗРК «БУК-М1».

6 августа ВСУ пытались прорваться в Курскую область в Суджанском и Кореневском районах, но были разгромлены и отброшены на территорию Украины. Как отметили в Минобороны, до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции российских войск прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня.

Вечером этого же дня украинские бойцы повторили попытку прорыва в тех же районах. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил об уничтожении порядка 16 единиц техники диверсантов. В Минобороны заявили, что украинская диверсионно-разведывательная группа потерпела поражение и отступила на свою территорию.

В Судже в результате атаки ВСУ погибла одна мирная жительница, ещё восемь человек, включая четверых детей, пострадали.