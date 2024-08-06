Москва, 6 августа, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении медалью «Доблесть и отвага» чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, защитившего подростка от хулиганов, сообщила 6 августа пресс-служба СК.

Алексей Филиппов/РИА Новости Дмитрий Двали

«Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние. Такой поступок является примером неравнодушия и самоотверженности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники не только устроили драку, но также были агрессивны к девушкам, которые проходили мимо. Глава ведомства отметил мужество и решительность спортсмена.

Как сообщало ИА Регнум, Двали вмешался в драку 28 июля, находясь в Феодосии. Боксёр рассказал, что шёл вместе с братом и другом, все они вмешались в конфликт, когда увидели, как толпа мужчин избивает подростка. в драке спортсмену серьёзно повредили глаз.

В связи с происшествием было возбуждено дело о покушении на убийство Двали. Правоохранители в ходе расследования дела задержали девятерых человек. 5 августа суд арестовал шестерых человек, а на следующий день ещё троих.

Боксёру 6 августа провели четырёхчасовую операцию на глазу в московской больнице. Он мог из-за полученной травмы потерять зрение.