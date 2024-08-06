Москва, 6 августа, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Кунцевский суд Москвы арестовал на десять суток таксиста Хаджимурада Абдахова, который домогался своих пассажирок. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что суд привлёк Абдахова к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции. Таксист отказался выполнить законные требования и проследовать в ОМВД для разбирательства. В результате полицейские принудительно доставили его в отдел.

Как сообщало ИА Регнум, скандал разгорелся 4 августа после того, как таксист опубликовал в Сети несколько роликов, на которых запечатлел своё хамское общение с пассажирками. Мужчина записывал на видео девушек, которым делал замечания за откровенные, по его мнению, наряды, а также выступал с непристойными предложениями, в том числе просил показать грудь и половые органы. Одной из клиенток таксист заявил, что в тарифе «эконом» девушки у него расплачиваются натурой.

Сестра Абдахова назвала действия брата полным позором. В беседе с ИА Регнум девушка отметила, что вся их семья придерживается светских взглядов, и женщины не носят хиджабы. Ограничений в плане одежды также никогда не делалось в их окружении.