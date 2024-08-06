Белгородская область, 6 августа, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В их числе двое взрослых и один ребёнок, сообщил 6 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Мальчика четырёх лет с ушибами ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

У бабушки ребёнка диагностировали ушиб лица, медики оказали ей помощь на месте. Третьего пострадавшего, по информации губернатора, доставили попутным транспортом в Шебекинскую районную больницу. У мужчины контузия и осколочное ранение височной области. Для дальнейшего лечения его направят в областную клиническую больницу.

Предварительно, повреждения получил один частный дом. Администрация проведёт подомовый обход.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ села Колотиловка в Белгородской области. Пострадавшую с осколочным ранением ноги доставили в районную больницу. За сутки киевские силы атаковали населённый пункт четыре раза.

Утром 6 августа Гладков сообщил, что четыре автомобиля загорелись в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Губернатор уточнил, что после атак беспилотников и сбросов взрывных устройств с дрона ВСУ один автомобиль полностью сгорел, также загорелись гараж с находящимся внутри авто и ещё два легковых автомобиля.