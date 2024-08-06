Москва, 6 августа, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию после попытки атаковать Курскую область. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Отмечается, что украинская диверсионно-разведывательная группа отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться на территории, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.

«Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что утром 6 августа противник предпринял попытку прорваться на территорию Курской области, но ему было нанесено поражение огнём артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа Минобороны сообщило, что после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область.

В ФСБ сообщили об отражении вооруженной провокации украинских войск в Курской области. В спецслужбе уточнили, что ВСУ также обстреляли приграничные населённые пункты в регионе.