Москва, 6 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Три трамвайные линии начнут работать в Москве в течение следующих двух лет, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба мэрии мегаполиса.

Он рассказал, что специалисты метрополитена начали восстанавливать пути для трамваев в мае на Трифоновской улице. Они уже завершили более 30% работ. Кроме того, в столице прокладывают еще две трамвайных линии.

«В этом году планируем открыть новую линию на улице Сергия Радонежского, а в следующем — на проспекте Академика Сахарова», — сообщил Ликсутов.

Трамвайная линия на Трифоновской улице соединит Рижский вокзал и центр мегаполиса, а новый участок между станцией метро «Площадь Ильича» и Андроньевской площадью позволит открыть новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала. Пути на проспекте Академика Сахарова свяжут площадь трёх вокзалов с Чистопрудным бульваром.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 4 августа сообщил, что на улице Шаболовка отремонтируют трамвайное депо имени П. Л. Апакова, которое является старейшим в столице. Комплексу 115 лет. В ходе работ расширят проезд, проложат более 3 км путей и проведут другие работы.