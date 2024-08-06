Вашингтон, 6 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Наращивание США ядерного потенциала не ослабит напряжённость в отношениях с Россией, а лишь повысит риск начала ядерной войны. Такое предположение сделал аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он прокомментировал доклад аналитического центра Heritage Foundation, предлагающий будущему американскому президенту нарастить ядерный потенциал страны на фоне успехов России и Китая.

«Вместо того чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времён холодной войны, Вашингтону необходимо найти пути для ослабления напряжённости в отношениях с главными соперниками», — указал специалист в материале от 5 августа.

Как передавало ИА Регнум, глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби 4 августа заявила, что Пентагон в 2023 году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это самая крупная поставка за год со времён окончания холодной войны.

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в мае призвал американского президента Джо Байдена вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы нивелировать риски угрозы ядерной войны в мире. Экономист раскритиковал Белый дом за отказ от контактов с теми, кого Вашингтон считает своими противниками. Профессор также похвалил российское руководство.

В том же месяце российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти пересмотреть агрессивную риторику в отношении Москвы. Он подчеркнул, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля заявила, что развязанная гибридная война США и НАТО против России угрожает прямым столкновением ядерных держав.