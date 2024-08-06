Москва, 6 августа, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Во Вьетнаме состоялся Чемпионат мира по традиционным вьетнамским боевым единоборствам, российская сборная Федерации восточных боевых единоборств в итоговом командном зачёте заняла второе место.

Пресс-служба Федерации восточного боевого единоборства России

В Хошимине россияне выиграли 12 медалей, из которых четыре золота, три серебра и пять бронз. По количеству золотых медалей сборная России уступила только одной из двух вьетнамских команд, в которой выступали гражданские лица. Третье место в общекомандном зачёте заняла Франция.

Чемпионат мира проходил с 31 июля, и на нём российские спортсмены выступали с флагом и государственным гимном. Всего участие в соревнованиях приняли представители 14 стран, в том числе США, Германии, Марокко и Белоруссии.

Чемпионами мира стали Андрей Гросул (весовая категория свыше 90 кг), Артём Кожокин (до 82 кг), Дмитрий Зверев (до 72 кг) и Анастасия Котова (до 65 кг).

Серебро России принесли Сергей Резников (до 90 кг), Марьяна Авдеенко (свыше 65 кг) и Валерий Стрельченко (до 64 кг), а бронзу Давид Авагян (до 77 кг), Арсен Алиев (до 68 кг), Надир Алибегов (до 60 кг), Дарья Ивакина (до 48 кг) и Екатерина Жулева в технических упражнениях.

«Ребята очень все здорово были мотивированы, они бились за страну, особенно на фоне Олимпийских игр и других мероприятий, где запрещают гимн и флаг. Они выходили с флагами. Особенно когда побеждали, просили флаг и обматывались им. То есть патриотический настрой был очень высоким. Те, кто проигрывал, плакали от огорчения. Были случаи, один парень у нас выступал, вьетнамец, который проигрывал, специально бил ему по ноге по одному и тому же месту, чтобы наш не сумел выступить в финале. Но он все равно принял участие в нем», — цитирует ТАСС руководитель российской делегации, почетный вице-президент Федерации восточного боевого единоборства России Юрий Органов.

Он отметил, что атмосфера на турнире была очень дружественной и позитивной, все спортсмены хорошо поладили.