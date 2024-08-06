Москва, 6 августа, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Российские ракетчики уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса «Бук-М1» в Сумской области. Об этом 6 августа сообщили «Известия».

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что комплексы должны были прикрывать штурмовые группы ВСУ от ударов с воздуха во время попыток прорваться на территорию России через госграницу в Курской области.

Наблюдение за «Буками» велось с дронов. Первый из них был уничтожен на открытой местности прицельным огнём с воздуха. После попадания у ЗРК взорвался боекомплект, установка загорелась.

После этого ВСУ пытались спрятать второй ЗРК в лесу, но российские войска нанесли удар, после чего произошёл взрыв и стали подниматься клубы дыма.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область. Он уточнил, что украинские боевики пытались прорываться в Кореневском и Суджанском районах.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили об отражении вооруженной провокации украинских войск в Курской области. В спецслужбе уточнили, что ВСУ также обстреляли приграничные населённые пункты в регионе.

Министерство обороны РФ сообщило, что после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.