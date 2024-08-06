Чебоксары, 6 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Сотрудники силовых ведомств провели следственные действия в Министерстве строительства Чувашии, сообщили 6 августа в региональном ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По информации РЕН ТВ, состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий. Главу ведомства вызвали к следователям для дачи показаний.

Правоохранительные органы пока не комментировали проводившиеся в Минстрое Чувашии следственные мероприятия. Официальной информации о том, что послужило причиной обысков, пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года консультанта отдела при министерстве социального развития Московской области и консультанта отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области задержали за взятки. Следователи провели свыше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов, а также допросили порядка 30 человек.