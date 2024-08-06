Энергодар, Запорожская область, 6 августа, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Российские военные обеспечили безопасность при проведении плановой 21-й ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили во вторник, 6 августа, в Министерстве обороны России.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей — разрушенного моста у населённого пункта Каменское с 6:00 до 18:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими», — заявили в ведомстве.

Сапёры, проверяя дорогу в районе точки перехода, обнаружили взрывоопасные боеприпасы иностранного производства. Ведомство отметило, что они остались после обстрелов со стороны ВСУ.

В состав миссии вновь вошли четыре инспектора, которым предстоит оценивать состояния безопасности Запорожской АЭС, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в начале СВО российские военные освободили от ВСУ город Энергодар, на территории которого находится ЗАЭС. В августе 2022 года на станции побывал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с 1 сентября 2022 года на Запорожской АЭС работает миссия международного атомного агентства.

В руководстве МАГАТЭ неоднократно заявляли, что обстрелы станции крайне опасны, но не уточняли, что ядерный объект обстреливает Украина. Российские силовики продолжают обеспечивать безопасность на станции и на маршрутах движения.

Гросси в июне заявил, что агентство не может выступать с официальными обвинениями в контексте ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку якобы не обладает достаточной информацией для определения атакующей стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в том же месяце подчеркнула, что Киев атаками на ЗАЭС и Энергодар ставит под удар ядерную безопасность Европы. Москва примет все необходимые меры, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары, добавила спикер МИД.