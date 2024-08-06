Краснодар, 6 августа, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Армавирским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и 11 пострадавшими в Краснодарском крае, сообщила 6 августа краевая прокуратура.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

ДТП произошло 6 августа на 177-м км автодороги Р — 217 «Кавказ» с участием автомобиля «Volkswagen Passat CC», грузового автомобиля «Freightliner», а также рейсового автобуса «Mercedes Sprinter».

Предварительно прокуратура установила, что водитель автомобиля «Volkswagen», выезжая со второстепенной дороги на автодорогу Р-217, не убедившись в безопасности манёвра, не пропустил двигавшийся по главной дороге «Freightliner». Обе машины столкнулись с рейсовым автобусом «Mercedes Sprinter», двигавшегося во встречном направлении из Ставрополя в Краснодар.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и малолетний пассажир, другие участники аварии получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало 6 августа ИА Регнум, на момент аварии в Краснодарском краев микроавтобусе «Mercedes Sprinter» находились 17 человек, в легковом автомобиле ― пять человек.

В Берёзовском районе Красноярского края в ДТП с автобусом 3 августа пострадали 25 человек. Авария произошла на 13-м км автодороги Маганск — Береть — Урман. Водитель съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. Внутри автобуса находились 30 пассажиров.