Вашингтон, 6 августа, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Из всех вариантов у НАТО осталось только прямое вмешательство в конфликт на Украине, чтобы попытаться изменить ход военных действий в пользу Киева. Об этом 6 августа заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Единственное, что остаётся, — это прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении», — сказал он.

По мнению Слебоды, конфликт на Украине неизбежно разрешится в пользу России, пока у страны имеется политическая воля, а все обсуждения о прямом вмешательстве альянса в украинский конфликт остановились из-за нарастающего на Западе политического хаоса.

Эксперт добавил, что являвшееся главным сторонником киевского режима правительство ФРГ в данный момент «висит на волоске».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к прямому вооружённому конфликту с Россией гораздо быстрее, чем считают на Востоке, в Москве и в Сербии. По его словам, западные страны ещё не готовы вести такой конфликт.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля заявил о подготовке НАТО к возможным боевым действиям с армией России. Он также выступил с утверждением, что победа Москвы в украинском конфликте якобы приблизит потенциальное столкновение России с альянсом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. При этом ранее он отмечал, что у российской стороны нет никаких причин воевать с НАТО.