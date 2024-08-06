Прага, 6 августа, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Бывшего чешского военного Филипа Симана, участвовавшего в конфликте на Украине на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в качестве наемника, приговорили к семи годам лишения свободы. Такое решение вынес городской суд Праги, сообщило 6 августа сообщил портал Чешского радио.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Подсудимый Филип Симан виновен», ― заявила судья Хана Крестынова.

Наёмника признавали виновным в мародёрстве в зоне боевых действий. Как установил суд, 27-летний Симан, будучи в украинской армии, грабил заброшенные квартиры и обирал погибших военных. Также, по мнению суда, он отправился воевать на Украину без разрешения президента Чехии, однако за это его наказывать не стали.

Судья также перечислила все вещи, которые Симан вынес из заброшенных квартир ― это не только драгоценности и наличные деньги, но и электроника, а также оружие марки Макаров и дыхательная маска от Ан-225 Мрия.

При этом сам наёмник своей вины не признал и заявил, что собирал вещи по приказу своих украинских командиров и относил в «штаб».

Прокурор Мартин Билы требовал для бывшего военного, семья которого происходит с Украины, заключения в тюрьме строгого режима сроком на 10 лет. После вынесения приговора он сразу же подал апелляцию.

По данным информационного агентства ČTK, Симан командовал подразделением патрульной службы в городах Ирпень и Буча. Кроме прочего, перед ним стояла задача по проведению так называемых операций по зачистке мест.

Как сообщало ИА Регнум, Симана в апреле 2022 года задержала украинская военная полиция. Затем его передали в Чехию. Процесс по делу наёмника начался 3 июля.

30 июля суд в России заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам заключения за участие в вооружённом конфликте на стороне Украины. Установлено, что с марта 2022 года по май 2024 года он принимал участие в боевых действиях против российских военных. Его объявили в международный розыск.

Также в России заочно осудили наёмники из Грузии и Латвии, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённых сил Украины. Гражданин Грузии Шота Деметрашвили приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, латыша Аниньшу Атварсу заочно назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.