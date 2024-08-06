Москва, 6 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Очевидцы сняли на видео последствия массированной атаки украинской армии на Суджанский район в Курской области перед попыткой прорыва ВСУ на территорию России.

Кадр из видео

На кадрах виден поврежденный грузовой автомобиль. На фоне слышны звуки пролетающих российских штурмовиков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские военные 6 августа предотвратили попытку прорыва госграницы со стороны Украины. Украинские военные пытались перейти границу в Суджанском и Кореневском районах.

Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Курскую область один человек погиб и ещё 13 пострадали. В частности, в Судже пострадали восемь человек, включая четверых детей.

Погранслужба ФСБ вместе с российскими военными отразила вооруженную провокацию ВСУ на границе в Курской области.

Минобороны России сообщило, что до 300 украинских бойцов атаковали приграничные сёла Курской области, их поддерживали 11 танков и 22 бронемашины. В ведомстве добавили, что подразделения прикрытия госграницы вместе с пограничниками ФСБ отражают атаки ВСУ и наносят удары по их позициям около госграницы, а также по резервам на территории Сумской области.