Курская область, 6 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В результате ударов, нанесённых 6 августа беспилотниками ВСУ, в Курской области, пострадали ещё пять мирных граждан.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Ещё пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров», — написал врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

В Беловском районе в результате атаки дрона ранение получил житель села Белица. Два жителя Суджанского района пострадали вблизи села Новоивановка: украинский БПЛА нанёс удар по автомобилю, в котором они ехали.

Ещё одну легковушку коптер атаковал в посёлке Политотдельский в Глушковском районе. В результате два человека получили ранения, уточнил Смирнов.

Как передавало ИА Регнум, Смирнов 6 августа сообщил о гибели двух мирных жителей Курской области в результате атак ВСУ: в Судже при обстреле смертельно ранило женщину, в Рыльском районе погиб водитель микроавтобуса, по которому нанёс удар украинский беспилотников.

Также Смирнов сообщал о 13 пострадавших: восемь мирных жителей, в том числе четверо детей, были ранены в Судже, двое мужчин в Глушковском районе, ещё два человека в Большесолдатском и один в Рыльском районе.

ВСУ атаковали регион не только дронами. Как сообщили в Минобороны, до 300 украинских военных атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня. Российские военные отразили попытку ВСУ зайти на территорию страны.

Вечером российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью ракету, запущенную ВСУ.