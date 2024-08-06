Берн, 6 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Россия обошла НАТО и страны Запада в вопросе приобретения боеприпасов для Украины, помешав планам Чехии поставить снаряды для киевского режима, говорится в статье, опубликованной швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Издание напомнило, что президент Чехии Петр Павел в феврале пообещал поставить Киеву 800 тыс. снарядов, а ЕС ещё в прошлом году заявил, что поставит 1 млн снарядов. В обоих случаях цели не были достигнуты.

«Публичным заявлением о покупке боеприпасов я раскрыл свои карты. Это дало возможность России принять контрмеры», — процитировала газета чешского президента.

Так, причиной провала европейского плана по поставкам снарядов на Украину издание назвало рост цен ввиду высоких показателей спроса на военную продукцию на мировом рынке вооружений. Кроме того, не все из 18 стран, заявивших о поддержке инициативы Чехии, сделали пожертвования. Как результат, перечисленные факторы способствовали сокращению объёмов закупок снарядов для киевского режима.

«Обещанные 800 тыс. патронов теперь стоят вдвое дороже вместо первоначально оцененных €1,5 млрд», — говорится в публикации.

Сообщается и о других проблемах: так, Чехия смогла найти некоторое количество снарядов в странах Африки и Азии, но половина боеприпасов оказалась с дефектами. Теперь, чтобы их можно было использовать, требуется доработка, а это снова затягивает поставки на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, Павел 12 июля заявил, что из обещанных ранее Украине 800 тыс. снарядов в рамках чешской инициативы до конца лета получится поставить около 100 тыс. В дальнейшем планируется, что получится передавать Киеву 80-100 тыс. снарядов в месяц.

Президент Владимир Путин 5 июня заявил, что Россия вправе передавать своё оружие в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Он подчеркнул, что ответные шаги Москвы могут быть ассиметричными.