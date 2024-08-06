Москва, 6 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России назвало некорректной интерпретацию слов замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова некоторыми СМИ, написавшими о подготовке Киевом атаки на День Военно-морского флота.

MFA Russia/Global Look Press Сергей Рябков

4 августа в эфире телеканала «Россия-1» дипломат поведал, что в июне–июле удалось избежать нового эскалационного витка. Так, именно в этот период состоялись телефонные разговоры глав оборонных ведомств России и США, в ходе одного из которых министр обороны РФ Андрей Белоусов донёс до американского коллеги Ллойда Остина данные о подготовке Киевом опасной провокации.

«Сигнал… [я так понимаю] не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, — дошел. Мы избежали нового эскалационного витка… Но тот конкретный эпизод — очень тревожный. Как это водится у них, он планировался в привязке к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им», — подчеркнул Рябков.

Отвечая на вопрос, готовилась ли провокация Киева на параде ВМФ в Санкт-Петербурге, замминистра отметил, что не хотел бы углубляться в подробности, но определённая увязка «с такого рода событиями в принципе была».

Позднее в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на Рябкова о том, что на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля якобы готовились покушения на российских государственных деятелей. При этом конкретные цитаты замминистра в публикациях не приводились.

«Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова телеканалу «Россия 1» от 4 августа 2024 года», — заявили в МИДе.

Там подчеркнули, что замминистра не ответил утвердительно на вопрос касательно покушения на параде.

МИД напомнил журналистам о необходимости тщательно проверять публикуемую информацию во избежание неверной передачи заявлений руководства ведомства.