Владикавказ, 6 августа, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии возобновили движение транспорта на участке Военно-Грузинской дороги через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс». Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Елена Афонина/ТАСС

В ведомстве добавили, что такое решение приняли в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ ― Ларс в обоих направлениях с 09:50 6 августа 2024 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о временной приостановке движения через пограничный переход «Верхний Ларс» в Грузию из-за ремонта дороги на КПП «Казбеги». Ограничения начали действовать с 01:00 6 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии силовики задержали 36-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже при попытке выехать в Грузию.

Как установили правоохранители, мужчина собирал информацию о том, где находятся личный состав и военная техника российской армии, действующие в зоне СВО, и пересылал куратору через мессенджер. В отношении украинского агента возбудили уголовное дело по статье 276 УК («Шпионаж»).