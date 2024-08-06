Москва, 6 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Представители Ирана запросили у России современные системы ПВО в рамках подготовки к возможной войне с Израилем, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник.

MOD Russia/Global Look Press

«Два иранских чиновника, знакомых с планированием войны, один из которых является членом Корпуса стражей Исламской революции, подтвердили, что Иран обратился с такой просьбой», — говорится в публикации.

По их данным, просьба прозвучала во время визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Тегеран. Источник также рассказал, что Россия начала поставлять современные радары и средства противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, визит Сергея Шойгу в Иран состоялся 5 августа. Там он встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Лидер Ирана высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и подверг критике политику США и Израиля по указанному вопросу. Президент заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю после убийства главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании.

Иранское государственное телевидение показало встречу Шойгу и начальника Генштаба Ирана Мохаммада Багери в Тегеране. Он также провёл переговоры с генералом Али Акбар Ахмадианом.

Российский политолог Сергей Марков заявил, что одной из причин визита Шойгу в Иран могли стать планируемые удары по союзникам США. Эксперт предположил, что Москва хочет помочь Тегерану нанести ущерб Вашингтону и американским союзникам. По мнению Маркова, другим поводом приехать в Иран для Шойгу могло стать желание российской стороны выступить посредником на переговорах Ирана, Израиля и арабских стран.