Москва, 6 августа, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Россия очень жёстко ответит на попытку прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) через госграницу в Курской области. Об этом 6 августа заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Станислав Красильников/РИА Новости

В беседе с Lenta.ru депутат подчеркнул, что российские военные не допустили прорыва противника, после чего украинские боевики, как обычно, применили против мирного населения артиллерию и дроны, так как с гражданскими воевать легче. Колесник пояснил, что таким образом Киев пытается компенсировать неудачи на линии боевого соприкосновения и назвал такие действия ВСУ против мирных жителей военным преступлением.

«Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жёстко отвечаем на подобное. (…) Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 августа украинские войска предприняли массированную попытку атаку беспилотников на Курскую область. Позднее в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили 22 дрона ВСУ над двумя регионами страны. Уточнялось, что 13 из них сбили над Курской областью и ещё девять — над Белгородской.

Позднее в этот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что один мирный житель погиб и ещё 13 получили ранения при обстреле Курской области со стороны украинских боевиков. Он добавил, что все пострадавшие находятся в больницах.

Смирнов 6 августа написал, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курской области. По его словам, украинские войска попытались совершить прорыв в Кореневском и Суджанском районах.