Армавир, Краснодарский край, 6 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае микроавтобус попал в ДТП. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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Авария случилась на 178-м километре Р-217 Кавказ в районе Армавира. Здесь столкнулись сразу три транспортных средства: грузовик, легковой автомобиль Volkswagen Passat и микроавтобус Mercedes.

«В результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются», ― говорится в сообщении ведомства.

В микроавтобусе на момент аварии находились 17 человек, в легковом автомобиле ― пять человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае 23 июля опрокинулся в кювет пассажирский автобус. ДТП произошло в районе станицы Северская на автодороге Краснодар — Верхнебаканский. В салоне автобуса, который следовал рейсом Ростов-на-Дону — Геленджик, находились 32 пассажира и водитель. За медицинской помощью обратились 15 человек, из которых девятерых, в том числе четверых детей, госпитализировали.

3 августа в Берёзовском районе Красноярского края в ДТП с автобусом пострадали 25 человек. Авария произошла на 13-м км автодороги Маганск — Береть — Урман. Водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. На момент аварии внутри автобуса находились 30 пассажиров.