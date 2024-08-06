Москва, 6 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Дочь актёра Владимира Новицкого, скоропостижно скончавшегося в возрасте 46 лет 2 августа, рассказала, что у её отца давно были проблемы с венами, и вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Кадр из видео Владимир Новицкий

В беседе с ИА Регнум дочь артиста Ксения поведала, что отец внезапно перестал выходить на связь с друзьями и близкими, а когда она сама отправилась его навестить, то нашла лишь бездыханное тело.

По словам дочери, последнее время Владимир жаловался на здоровье. У него был варикоз, и незадолго до смерти сильно болела нога.

«У папы всегда со здоровьем было не очень. Незадолго до смерти у папы сильно болели ноги и вены. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Но точную причину ещё нам не сказали», — отметила Ксения.

Владимира похоронили 6 августа на Ваганьковском кладбище.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил Театральный институт им. Бориса Щукина. В период с 1998 по 2002 год работал в театре «Вернисаж». Среди экранных ролей запомнился участием в детективных сериалах «Глухарь», «Кодекс чести», «Студенты», «Кулагины», «Мент в законе — 6» и многих других.

В 2018 году сыграл Свиридова в многосерийном фильме «Тайны госпожи Кирсановой». Среди последних работ артиста сериал «Конец света». Всего на его счету более 40 работ в кино.