Таллин, 6 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене журналистке Светлане Бурцевой, которая сотрудничала с русскоязычным информационным агентством. Об этом 6 августа сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.

Кадр из видео

Отмечается, что на предварительном заседании суда стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Помимо госизмены, Бурцеву, которая является гражданкой Эстонии, обвиняют в нарушении санкций.

Как передавало ИА Регнум, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля. По решению Харьюского уездного суда, 1 марта её заключили под стражу с целью не допустить «совершения новых преступлений» и выезда из страны. Суд отклонил ходатайство защиты об её освобождении.

28 марта Бурцеву арестовали. Информация о возбуждении уголовного дела появилась после того, как её адвокат Свен Силлар потребовал в Таллинском окружном суде освободить журналистку.

Бурцева писала статьи и делала фотоснимки для интернет-издания Baltnews, которое находится в санкционном списке ЕС.