Экс-начальника вещевого управления МО арестовали ещё 2 августа
Экс-главу вещевого управления МО Демчика арестовали 2 августа по делу о взятке
Москва, 6 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении особо крупной взятки, заключили под стражу ещё 2 августа. Эту информацию уточнили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, который вынес решение о мере пресечения.
В судебной инстанции заявили, что полковник запаса пока не обжаловал свой арест.
Как сообщало ИА Регнум, в отношении Демчика возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.
По данным следствия, весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций в надежде заручиться покровительством Демчика дал ему взятку в 4 млн рублей. Речь шла о привлечении компании к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России.
В результате в 2017–2018 годах с организацией в качестве соисполнителя госконтрактов заключили в общей сложности 26 договоров на общую сумму, превышающую 574 млн рублей.
Следствие также решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.
Должность начальника вещевого управления Минобороны Демчик занимал до апреля 2018 года. В настоящее время он является заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»).