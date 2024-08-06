Москва, 6 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении особо крупной взятки, заключили под стражу ещё 2 августа. Эту информацию уточнили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, который вынес решение о мере пресечения.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

В судебной инстанции заявили, что полковник запаса пока не обжаловал свой арест.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Демчика возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.

По данным следствия, весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций в надежде заручиться покровительством Демчика дал ему взятку в 4 млн рублей. Речь шла о привлечении компании к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России.

В результате в 2017–2018 годах с организацией в качестве соисполнителя госконтрактов заключили в общей сложности 26 договоров на общую сумму, превышающую 574 млн рублей.

Следствие также решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

Должность начальника вещевого управления Минобороны Демчик занимал до апреля 2018 года. В настоящее время он является заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»).