Москва, 6 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Тело актёра из сериала «Глухарь» Владимира Новицкого нашли лишь спустя сутки после его смерти, рассказала ИА Регнум дочь артиста Ксения.

Кадр из видео Владимир Новицкий

По словам девушки, артист перестал выходить на связь, хотя они обычно созванивались каждый день. Близкие забеспокоились и отправились к нему домой.

«У папы есть близкий друг, которого он постоянно поздравляет с днём рождения. У этого друга как раз был день рождения, но мой папа ему не позвонил и не поздравил, что было не похоже на него. Этот друг поинтересовался у меня о папе, и тогда я уже сама стала звонить. Но папа не брал телефон. Я приехала к нему и нашла его мертвым», — рассказала Ксения.

По словам дочери, последнее время Владимир жаловался на здоровье. У него был варикоз, и незадолго до смерти сильно болела нога.

«Ну, у папы всегда были проблемы со здоровьем», — отметила Ксения.

Владимира похоронят сегодня, 6 августа, на Ваганьковском кладбище.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил Театральный институт им. Бориса Щукина. В период с 1998 по 2002 год работал в театре «Вернисаж». Среди экранных ролей запомнился участием в детективных сериалах: «Глухарь», «Кодекс чести», «Студенты», «Кулагины», «Мент в законе-6» и многих других.

В 2018 году сыграл Свиридова в многосерийном фильме «Тайны госпожи Кирсановой». Среди последних работ артиста сериал «Конец света». Всего на его счету более 40 работ в кино. Также дочь рассказала, что незадолго до смерти её отцу предложили сценарий фильма, но он ему не понравился.