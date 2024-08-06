Лондон, 6 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Российские войска обрушили оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наступил полный крах в украинской обороне в районе Торецка. Есть сообщения, что русские закрывают котёл, в котором, вероятно, находятся украинские войска», — сказал он.

По мнению эксперта, все основные населённые пункты вокруг города перейдут под контроль России.

Меркурис добавил, что российские военные продвигаются вперёд и в ближайшее время могут начать операцию по штурму Торецка.

Как ранее передавало ИА Регнум, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что самые интенсивные бои сейчас идут около Торецка, в районе шахты «Северная». По его словам, город зажимается «в клещи» с двух сторон, а украинские войска отодвигают позиции к центру Торецка.

4 августа украинские СМИ сообщили, что российские военные вошли в Торецк, а также установили огневой контроль над населённым пунктом Нелиповка, при этом для бойцов ВСУ в Нью-Йорке в ДНР сложилась «очень печальная» ситуация.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка. По его словам, восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера.