Москва, 6 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Врачи провели 6 августа операцию на глазу российскому боксёру Дмитрию Двали, пострадавшему во время драки в Феодосии. Спортсмен находится в московской больнице.

Валерий Шарифулин/ТАСС Дмитрий Двали

«Сейчас он находится под наблюдением врачей и через несколько часов будет переведён в обычную палату», — процитировала источник Lenta.ru.

Сообщается, что операция длилась около четырёх часов. Чемпион Европы по боксу мог лишиться зрения из-за травмы.

Как сообщало ИА Регнум, 24-летний Двали, находясь в Феодосии, получил травму глаза 28 июля, когда вместе с братом и другом защитил подростка от избивавших его мужчин. Кроме травмы глаза, боксёр получил перелом орбитальной кости.

Федерация бокса России заявила, что держит на контроле ситуацию с Двали, в том числе оказание ему медицинской помощи и расследование происшествия. Отмечается, что общество поддержало спортсмена. Он также передал, что благодарит всех за поддержку.

Крымское управление СК 5 августа сообщило об аресте до 29 сентября шестерых фигурантов по делу о нападении на Двали. Их обвиняют в покушении на убийство спортсмена.

6 августа в Крыму сообщили, что до 29 сентября арестованы ещё трое участников драки в Феодосии, двоим из них суд назначил домашний арест. Всего по делу проходят девять обвиняемых.