Москва, 6 августа, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Московский метрополитен полностью заменит старые поезда на Замоскворецкой (зелёной) линии к 2026 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин 6 августа в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он сообщил о приёмке на линию 20-го поезда из серии «Москва-2024». Двери вагонов там шире почти на треть, установлены мощные кондиционеры, которые обеззараживают воздух. Пассажиры в новых составах также могут зарядить гаджеты.

«Доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20%. Полностью заменить старые вагоны планируем к 2026 году», — написал Собянин.

Мэр добавил, что вместе с этим в метро обновляют инфраструктуру, меняют кабельные линии, элементы вентиляция, эскалаторы, рельсы. Также на 106 станциях заменили шпалы на бетонно-резиновые блоки, чтобы понизить уровень шума.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин в июне заявил, что доля новейших вагонов в столичном метро с 2010 года выросла в шесть раз, а с 2020 года — на 20%. Мэр назвал это одним лучших результатов в мире. В год для московской подземки закупают около 300 вагонов.