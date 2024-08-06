Екатеринбург, 6 августа, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Давка в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово, в результате которой пострадали два человека, началась после хлопка на эскалаторе. Об этом 6 августа рассказала прилетевшая из Дубая жительница Екатеринбурга Елена.

URA.RU/TASS

Женщина стояла перед выходом из здания аэропорта. Сначала всё было спокойно. Затем из здания начали выбегать люди, одна из девушек прокричала, что внутри стреляют. Елена побежала на парковку, где был её муж. Она спросила у семьи, которая только что покинула здание, действительно ли в аэропорту стреляли.

«Они сказали, что был какой-то хлопок на эскалаторе, кто-то повалился, и потом уже кто-то крикнул, что стреляют. Про бомбу слова вообще нигде не слышала, а в некоторых СМИ уже и это пишут», — рассказала Елена «Газете.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, в Кольцово ночью 6 августа прибыли практически в одно время три рейса — один из Дубая и два из Турции. В зоне пограничного контроля возникла давка, два человека упали и травмировались.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что панику спровоцировал кто-то из пассажиров. Порядок быстро восстановили. Сейчас компетентные органы выясняют, возникла ли паника стихийно или это были чьи-то преднамеренные действия. Кольцово работу не прекращал и функционирует в штатном режиме, сообщили в воздушной гавани.

В управлении на транспорте МВД по УрФО сообщили, что силовики опрашивают очевидцев и персонал аэропорта, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Как отметили в ведомстве, одной из причин возникшей паники мог быть громкий звук опрокинувшейся из-за давки урны.

В Росавиации подтвердили, что Кольцово работает в штатном режиме. Как сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко, причины инцидента выясняются.