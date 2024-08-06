Москва, 6 августа, 2024, 16:05 — ИА Регнум. На 47-м году жизни скончался российский актёр театра и кино Владимир Новицкий. Соответствующую информацию в беседе с ИА Регнум подтвердила дочь артиста.

Кадр из к/ф «Глухарь-3» Владимир Новицкий

По её словам, Новицкий скончался ещё 2 августа в Москве. СМИ узнали о смерти актёра только 6 августа, когда проходит прощание с ним. Причины смерти не уточняются.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил знаменитую «Щуку» — Театральный институт им. Бориса Щукина. В период с 1998 по 2002 год работал в театре «Вернисаж». Среди экранных ролей запомнился участием в детективных сериалах.

Новицкий также снимался в таких проектах, как «Глухарь», «Кодекс чести», «Студенты», «Кулагины», «Мент в законе — 6» и многих други.

В 2018 году сыграл Свиридова в многосерийном фильме «Тайны госпожи Кирсановой».

Среди последних работ артиста сериал «Конец света». Всего на его счету более 40 работ в кино.