Тбилиси, 6 августа, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает возможность помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Об этом журналистам 6 августа рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

РИА Новости Михаил Саакашвили

«Зурабишвили сохраняет пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и «Национальному движению» <…> Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием», — заявил спикер парламента.

Так, в 2023 году на голосовании в парламенте по импичменту Зурабишвили из-за нарушения ею грузинской конституции, «Национальное движение» проголосовало против. Это, в частности, позволило ей сохранить пост.

Сама Зурабишвили отмечала, что решение о помиловании Саакашвили является моральной ответственностью президента, поэтому никто не сможет на него повлиять.

С просьбой о помиловании к президенту Грузии обратились парламент Украины, основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия и сам Саакашвили.

Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года, несмотря на уголовные дела против него. В результате экс-президента арестовали. Он назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. В мае 2022 года из-за ухудшения самочувствия Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Как сообщало ИА Регнум, в июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, партия «Единое национальное движение» экс-президента Саакашвили хочет, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Он подчеркнул, что нынешняя власть этого не допустит.