Москва, 6 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Руководитель парка «Патриот» полковник запаса Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

Соцсети Вячеслав Ахмедов

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова», — заявили в ведомстве.

Дату судебного заседания в апелляционной инстанции пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители задержали Ахмедова и второго фигуранта дела замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерала-майора Владимира Шестерова 5 августа. По данным следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Сам Ахмедов вину не признал, но выразил готовность сотрудничать со следствием. На активы обоих подозреваемых наложили обеспечительный арест.

Министерство обороны России признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот». Как сообщали в правоохранительных органах, сумма ущерба при государственных закупках на объекте превысила 40 млн рублей.