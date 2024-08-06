Москва, 6 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Правительство Москвы выставило на торги право провести редевелепомент 2 га земли в районе Коптево, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба градостроительного комплекса мегаполиса.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Территория находится в проезде Черепановых, владение 64. Торги пройдут в сентябре, в них смогут участвовать не только московские, но и региональные инвесторы. Начальная цена лота — более 12,9 млн рублей.

«Здесь планируется возвести современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения — в 264 млн рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано более 700 рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Он подчеркнул, что у участка хорошая транспортная доступность, недалеко находится платформа Лихоборы Московского центрального кольца и третьего Московского центрального диаметра. Кроме того, возле площадки проходит Московский скоростной диаметр.

Инвестор, который победит в торгах, сможет возвести на участке более 26 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Это могут быть магазины, точки общепита или учреждения для отдыха. Условия тендера также предполагают сохранение ранее возведённого на площадке катка.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа Ефимов сообщил, что в Академическом районе столицы возведут жилой квартал с общественно-деловой инфраструктурой. Его построят в рамках программы комплексного развития территорий на неэффективно используемом участке площадью 2,01 га.