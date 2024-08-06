Москва, 6 августа, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала бывшему главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову в выплате компенсации со стороны клуба за расторжение контракта. Об этом сообщили в организации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Владимир Федотов

Иск Федотова палата рассмотрела на заседании 6 августа.

«Палата по разрешению споров РФС <…> приняла следующее решение: обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ», ― говорится в сообщении РФС в Telegram-канале.

При этом в удовлетворении остальной части требований Федотова в отношении ЦСКА палата отказала.

Бывший главный тренер клуба 5 августа подал иск, в котором потребовал от ЦСКА выплатить неустойку за досрочное расторжение контракта.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня ЦСКА сообщил о расторжении контракта, рассчитанного до 2025 года, с главным тренером команды Федотовым. Он возглавлял московский клуб в течение двух сезонов ― с 2022 по 2024 год. В первом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате РПЛ, во втором — шестое.

Ранее бывший вратарь сборной России и клуба Владимир Габулов назвал Федотова главной проблемой ЦСКА. Он считает, что системно, по масштабу личности и по амбициозности этот тренер не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА». Габулов уточнил, что Федотов — грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но в каких-то моментах ему не хватает масштаба и смелости.

6 июня стало известно, что сербский тренер Марко Николич заключил контракт с московским футбольным клубом ЦСКА сроком на два года.

ЦСКА — шестикратный чемпион России по футболу. В последний раз московская команда выигрывала этот трофей в 2016 году, когда её возглавлял Леонид Слуцкий.